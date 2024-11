Caruso, piscina comunale Castel di Sangro è un'opera strategica

Tutto pronto a Castel di Sangro (L'Aquila) per l'inaugurazione della piscina comunale, un impianto sportivo all'avanguardia capace di contenere diverse attività, dunque non solo un presidio in cui si incontrano socialità e benessere, ma un punto di riferimento nazionale in un'ottica di ulteriore sviluppo del turismo sportivo. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, che si è detto orgoglioso del risultato raggiunto.

"Questa struttura - ha spiegato - grazie a caratteristiche tecniche all'avanguardia e standard tecnologici elevati che la rendono tra le prime sul piano nazionale, rappresenta un fiore all'occhiello per tutto l'Alto Sangro e oltre. È un'opera chiave che permetterà di praticare 'sport a chilometro zero', peraltro è predisposta per accogliere le attività per i diversamente abili".

Alla cerimonia di inaugurazione, in programma sabato 30 novembre alle 11, parteciperanno personalità di spicco dello sport e del mondo televisivo: tra gli altri ci saranno il ct della nazionale di calcio, Luciano Spalletti, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, l'ex nuotatore italiano e campione olimpico a Sydney Massimiliano Rosolino, il Ct della nazionale di nuoto, Cesare Butini, il presidente della Fin, Paolo Barelli, e il conduttore televisivo Paolo Bonolis, co-fondatore dell'associazione 'Adotta un Angelo', già presente alla posa della prima pietra, il 14 settembre 2020, in qualità di testimonial dell'evento per la predisposizione dell'impianto per le persone con disabilità.

"Questa inaugurazione rappresenta un vanto per i cittadini e per tutta l'amministrazione comunale, che è riuscita a restituire alla città un'opera strategica, frutto di una programmazione straordinaria portata avanti con fermezza e tenacia - ha aggiunto Caruso - L'intervento è infatti da considerarsi un vero modello in termini di realizzazione di opere pubbliche, sia per l'eccezionale contenimento della spesa, sia per il rispetto dei tempi previsti".

I lavori, partiti nella primavera del 2021 e dunque in pieno periodo pandemico, sono andati avanti a ritmi serrati, nonostante le molte difficoltà legate al rincaro dei prezzi delle materie prime. L'intero intervento, finanziato per un importo complessivo di oltre otto milioni di euro nell'ambito del programma 'Masterplan Abruzzo', è stato realizzato dall'Associazione temporanea di imprese Mic Srl di Pescara e l'impresa Ricci Guido Srl di Castel di Sangro.

Il taglio del nastro sarà dunque l'occasione per scoprire la nuova struttura, costruita nella zona sportiva della città, nei pressi del Palazzetto dello Sport: un impianto di quasi cinquemila metri quadrati, domotico e auto-alimentato da pannelli fotovoltaici, moderno, sostenibile e all'avanguardia, dotato di ampi spazi e tecnologie innovative in grado di offrire nuove opportunità per il benessere fisico e per attività sportive di ogni livello. All'interno del complesso, infatti, è possibile ospitare eventi agonistici di caratura nazionale, grazie alla vasca principale (semi-olimpionica) della grandezza di 12 metri per 25 e una più piccola da 12 metri per 9, oltre a due palestre e il bar-ristoro.

"Un vero gioiello - ha proseguito Caruso - tra vasche semi-olimpioniche, un'area dedicata alla palestra, una sala riunioni, tribune in grado di ospitare 200 spettatori, rampe e spazi inclusivi, per una accessibilità a 360 gradi".



