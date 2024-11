A24-A25, venerdì 29 possibili disagi ai caselli per sciopero

Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, informa che le organizzazioni sindacali di categoria Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno comunicato l'adesione del settore "Circolazione e sicurezza stradale e autostradale" allo sciopero generale indetto per domani, venerdì 29, anche per i lavoratori delle Società concessionarie di autostrade e trafori. Potranno pertanto verificarsi disagi ai caselli delle autostrade A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e A25 (Torano-Pescara) dalle ore 00:01 di questa notte alle ore 24:00 di domani.

Nel corso della giornata si potranno registrare ricadute sul normale regime della circolazione con rallentamenti, code e disagi alla fluidità del traffico nella fase di attraversamento delle stazioni di esazione, in quanto le porte presidiate dagli esattori impegnati nella riscossione "manuale" del pedaggio potrebbero risultare chiuse, in funzione dell'adesione del personale allo sciopero. Resteranno invece aperti tutti i varchi dotati di piste automatiche.

"Rammentiamo - si legge nella nota - che il pagamento del pedaggio è dovuto per legge e che a tale obbligo è possibile adempiere mediante l'utilizzo delle porte dinamiche di 'telepedaggio', riservate agli utenti dotati di apparati di telepedaggio, ovvero tramite l'utilizzo delle porte self-service o dotate di cassa automatica, dove è anche possibile pagare il pedaggio sia con denaro contante (le macchine danno resto) sia utilizzando i lettori di tessere magnetiche quali carte di credito, bancomat, postamat e tessere prepagate. Saranno garantiti i servizi tecnici di assistenza per assicurare il corretto funzionamento dei suddetti impianti automatici. È importante conservare il tagliando d'ingresso, che attesta il percorso fatto e sarà utile in caso di eventuali contestazioni del pedaggio. In caso di smarrimento del tagliando seguire le istruzioni presenti sul sito www.stradadeiparchi.it nella sezione "SERVIZI - Pedaggio" oppure chiamare il numero 803.111.





