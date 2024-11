Tua riconsegna nuovo terminal bus a Lanciano

Dopo decenni di attesa, stamani la società di trasporti regionali Tua, quale ente attuatore, ha riconsegnato al comune di Lanciano il nuovo terminal bus di piazza Francesco Paolo Memmo. I lavori erano iniziati ad agosto 2020. L'infrastruttura, costata 530 mila euro, era stata finanziata con il Masterplan Abruzzo. Il terminal dispone anche di un centro servizi, 250 metri quadri su due piani che ospiterà biglietteria, bar, sala di attesa, servizi igienici.

L'Amministrazione a breve indicherà quale gestore dell'autostazione la società compartecipata Anxa che già gestiste in città i parcheggi a pagamento, le due farmacie comunali e i servizi cimiteriali. Quanto al terminal esso dispone di 18 stalli per bus e 8 banchine coperte con accessibilità universale.

I pendolari, in particolare gli studenti, sono oltre 5 mila al giorno con 100 bus giornalieri in arrivo e partenza. Il terminal ha due sbarre all'ingresso per evitare l'ingresso delle auto.

Per i pedoni il Comune ha ristrutturato due scalinate d'accesso laterali per un costo di 100 mila euro. Per il presidente di Tua, Gabriele De Angelis: "Riconsegniamo alla città di Lanciano un terminal bus ammodernato e funzionale. Ci sono state diverse variabili che abbiamo analizzato e gestito nelle varie fasi dei lavori: siamo venuti incontro all'esigenze dell'Amministrazione e crediamo che questa infrastruttura possa contribuire a un generale miglioramento delle attività di trasporto cittadine, anche e soprattutto per la forte vocazione turistica che Lanciano offre".

Per il sindaco Filippo Paolini: "Ora disponiamo di uno spazio sicuro per gli autisti e gli utenti. In prospettiva del Giubileo era necessario che il terminal fosse completato e ciò è avvenuto grazie alla determinazione che abbiamo dimostrato anche in questa occasione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA