Confesercenti, a Pescara di nuovo emergenza parcheggi

"Anche questa mattina il parcheggio dell'area di risulta è stato chiuso perché saturo, e siamo in un mercoledì di lavoro, con il mercato rionale che occupa il parcheggio zona Bingo. Siamo a conoscenza di altri posti auto sottratti dalle giostre posizionate nell'area di risulta, già impoverita di centinaia di parcheggi per via dei lavori di bonifica. Altra amara sorpresa, la parziale chiusura della Golena Nord per lavori Aca, dal 18 novembre fino a fine anno. Siamo in emergenza. Primo banco di prova sarà il Black Friday, in concomitanza di un evento che occuperà parte di Corso Vittorio, e l'accensione delle luci di Natale". Lo afferma Marina Dolci, presidente di Confesercenti Pescara.

"Bene gli eventi, ma se il centro cittadino diventa inaccessibile da ora a tutte le festività natalizie, questo diventerà il problema principale per tutto il comparto economico - continua Dolci, riportando le preoccupazioni di tanti altri commercianti - Chiediamo perciò un incontro urgente e risolutivo con l'amministrazione".



