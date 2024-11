Transumanza dei cavalli al Voltigno, con sdjiuno dei pastori

L'esperienza tipica della cultura pastorale, la transumanza, diventa un cammino turistico attraverso gli antichi tratturi, le strade rudimentali, non lastricate e battute dal calpestio dei numerosi animali nel loro periodico andirivieni, ma comunque delineate in modo da costituire un sistema infrastrutturale sufficientemente ramificato per transumare dalle diverse aree montane abruzzesi verso il sud.

Questa volta a percorrere le antiche arterie sono gli equini, per l'evento "Transumanza dei cavalli", al via sabato 30 novembre, dalle ore 9 alle 15, nella zona del Voltigno, a Carpineto della Nora (Pescara), nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Dopo la colazione salata, l'inizio della transumanza e poi, insieme ai pastori, il pasto della tradizione rurale: lo "sdijuno".

L'evento, a pagamento e con prenotazione obbligatoria, è organizzato dal Tour Operator Wolftour e dalla Asd Valle Nora.





