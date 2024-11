Consoli presenta ad Avezzano 'Terra ca nun senti'

Sarà presentato in anteprima, nell'arco dei due concerti speciali in programma ad Avezzano (L'Aquila), il disco live 'Terra ca nun senti' di Carmen Consoli.

L'annuncio, sui propri canali social, arriva dalla stessa cantautrice siciliana che venerdì 20 dicembre lancerà sul mercato il nuovo prodotto discografico che ripropone il concerto-evento con cui, il 15 luglio 2023, ha omaggiato la tradizione musicale siciliana al Teatro Greco di Siracusa. Uno spettacolo dedicato alla sua terra, al suo grande bagaglio musicale, ai paesaggi, alle persone, alla cultura e alle tradizioni.

"L'emozione di quel primo concerto - scrive - è stata unica e impareggiabile: lo slancio con il quale il pubblico ha accolto me e l'Orchestra Popolare Siciliana non era prevedibile, la bellezza algida del Teatro Greco di Siracusa mi ha frastornata, gli occhi hanno trattenuto a stento la commozione quando ogni singolo spettatore si è alzato in piedi per tributare un lunghissimo applauso riconoscente a Peppino Impastato evocato dal racconto intimo e struggente del fratello Giovanni. E poi ho amato la rabbia e la passione di Donatella Finocchiaro nel raccontare la storia di Rosa Balistreri".

Di qui, l'annuncio dell'uscita del doppio vinile (etichetta Narciso Records / Ada Italy) che ripropone una parte importante di quello straordinario concerto. Il lavoro sarà presentato in Abruzzo nell'ambito della 24/a edizione del Concerto di Natale in Cattedrale ad Avezzano, organizzato dall'associazione Harmonia Novissima, mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre.

Consoli, protagonista del doppio concerto, riceverà il Premio alla carriera 'Anna Luce', già assegnato nelle edizioni passate ad artisti come come Patti Smith, Lucio Dalla, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Gianni Morandi, Antonello Venditti, Roberto Vecchioni, Angelo Branduardi, Fiorella Mannoia, Antonella Ruggiero, Noa, Vinicio Capossela, Gigi D'Alessio, Amii Stewart, Dee Dee Bridgewater, Teresa De Sio.

Dai proventi delle due serate, che vedono in apertura il coro gospel di Sherrita Duran, verrà devoluto un contributo alla 'Casa Fratelli tutti', centro sorto ad Avezzano per accogliere senzatetto e persone disagiate.



