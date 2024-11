A Sulmona nuova palazzina Asl, costerà 7 milioni di euro

La Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila realizzerà una nuova palazzina, nell'ospedale di Sulmona, per raggruppare i servizi sanitari e amministrativi dell'azienda. La notizia è arrivata nel corso di una riunione preliminare che si è svolta nel comune ovidiano, per definire i dettagli della struttura.

L'edificio, occupando un'area di 2.500 metri quadrati, sarà costruito nei pressi del pronto soccorso. Il costo dell'opera è di 7 milioni di euro. Cifra che si raggiungerà grazie a un contributo da parte dell'Inail. Il fabbricato ospiterà provvisoriamente anche i servizi attualmente collocati nell'ala vecchia dell'ospedale, che sarà demolita per la realizzazione della casa della comunità e del centro operativo territoriale.

"Finalmente - annuncia il sindaco, Gianfranco Di Piero - dopo decenni nei quali uffici e servizi sanitari dell'Asl sono stati dislocati in strutture esterne in locazione, con la realizzazione del nuovo edificio saranno collocate tutte in un'unica struttura, agevolando i cittadini utenti attualmente costretti a far riferimento a più sedi".



