Pietrasecca celebra 40 anni scoperta della Grotta del Cervo

E' già successo altre volte che scienziati e ricercatori, cercando di risolvere un problema, riescano, invece, a realizzare clamorose scoperte. Così è stato anche 40 anni fa quando un gruppo di speleologi romani, si sono messi a cercare un secondo accesso alla già nota grotta dell'Ovito a Pietrasecca, nel Comune di Carsoli, riuscendo a scoprire una cavità completamente nuova e mai esplorata, piena di stupende sculture calcaree, realizzate dalle congiunzioni di stalattiti e stalagmiti, che la rendono speciale per il territorio abruzzese e non solo.

Per celebrare la scoperta della Grotta del Cervo domenica 1° dicembre a Pietrasecca l'Associazione Culturale Pietralunare ha organizzato 1984/2024 un evento nel borgo, che si trova a 60 km da Roma, in provincia de L'Aquila.

Sarà una giornata particolare all'insegna della scoperta e del ricordo con la partecipazione di alcuni dei protagonisti della impresa accompagnati da una mostra fotografica, nella piazza principale, con gli scatti del gruppo Fotografi Ipogei uPIX dell'Aquila.

Nel Centro di Educazione Ambientale (CEA), presso i locali della ex scuola elementare, si potrà rivivere l'evento tra passato e presente con video, documenti, attrezzature che hanno caratterizzato quelle escursioni avventurose Un convegno con gli speleologi romani e con i docenti dell'Università dell'Aquila, il geologo prof. Gianluca Ferrini e il prof. Antonio Moretti anch'egli geologo ed esperto di sismotettonica, servirà a raccontare cosa provarono i primi esseri umani ad entrare nella cavità dopo migliaia di anni e come si sia potuto realizzare uno scenario così affascinante. La Grotta del Cervo è inserita anche nei Luoghi del Cuore del FAI



