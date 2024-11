L'ucraino Morozov vince Concorso lirico al Caniglia di Sulmona

E' il 28enne Volodymyr Morozov, ucraino, voce di basso, il vincitore del concorso internazione di canto lirico "Maria Caniglia". Al Teatro Comunale di Sulmona, dove si è aggiudicato il primo premio di 4mila euro, consegnato dal Sindaco della città Gianfranco Di Piero e dal consigliere Regionale Maria Antonietta La Porta, ha cantato l'aria "O, patria" dall'opera I Vespri Siciliani di Verdi. Sono stati 63 gli iscritti al concorso. Dopo le giornate eliminatorie, la giuria ha selezionato 11 finalisti che, come di consueto, accompagnati al pianoforte dal maestro Leonardo Angelini, si sono esibiti davanti al pubblico.

"Sono felice di aver conosciuto questa realtà dove ho potuto lavorare in maniera rigorosa, e dove è nata una delle più grandi interpreti liriche quale è stata Maria Caniglia a cui spesso nella mia lunga carriera sono stata accostata. E per me è un onore essere finalmente venuta in questo splendido teatro a lei dedicato"- afferma Giovanna Casolla, presidente di giuria. Al secondo posto con un premio di € 2.500,00 si sono classificate ex aequo il soprano sudcoreano e il soprano tedesco Joh Anna Will. Al terzo posto, con un premio di 1500 euro, infine si è classificato il tenore sudcoreano Jongwoo Hong



