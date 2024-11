Donne: alunni celebrano 25 novembre con l'Inno di Mameli in Lis

Con l'Inno di Mameli cantato e segnato in Lis da giovanissimi studenti, in una fredda e assolata mattinata, si è aperta a Pescara la 'Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne". Rispetto, responsabilità, diversità, consapevolezza sono i concetti alla base delle manifestazioni artistiche che hanno animato il centralissimo Corso Umberto, davanti alla Fondazione Pescarabruzzo. L'iniziativa, denominata ''Segni di libertà', è nata dalla collaborazione tra il Premio Nazionale Borsellino e l'Istituto Comprensivo Pescara 4.

A trasmettere il loro messaggio ai passanti, in musica, parole e Lingua dei Segni, sono stati gli alunni della secondaria di I grado 'Michetti-Pascoli' e delle classi quinte delle scuole primarie 'San G. Bosco' e 'Silone', il tutto con la regia di Franca Berardi e le musiche originali di Stefano Cutilli. Insieme ai ragazzi, gli attori e interpreti Lorella Di Giacomo e 'Il cenacolo delle arti', con il contributo dei docenti Gianna Cieri, Rosaria Core, Carmelo Donzella, Maria Cristina Mauriello e Maria Tentarelli.



