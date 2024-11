PesGara per la Legalità 2024, partecipano oltre 200 atleti

Oltre 200 atleti professionisti che hanno partecipato alla corsa di PesGara per la Legalità 2024, circa un centinaio i cittadini che hanno animato il Villaggio della Prevenzione per sottoporsi agli screening gratuiti al seno, al cuore, all'udito, alla vista e al diabete.

È il bilancio della terza edizione di 'PesGara per la Legalità', la manifestazione organizzata dall'Associazione PassoLogico, con l'adesione del Tribunale di Pescara, della Procura della Repubblica e di tutte le forze dell'Ordine e militari della città. A renderlo noto l'assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli commentando la chiusura odierna di PesGara 2024 con la gara podistica.

"Il primo dato positivo è stata la partecipazione degli atleti alla gara e alla Passeggiata della Prevenzione - ha sottolineato l'assessore Martelli - con un percorso originale, ovvero partenza da piazza della Rinascita, corso Umberto, corso Vittorio Emanuele, via Venezia, via Nicola Fabrizi e rientro in piazza, con 4 giri. E poi l'adesione al Villaggio della Prevenzione, con tantissime persone in fila per una visita gratuita".

In piazza, dalle 9 alle 13, sono stati operativi nella tenda Pneumatica messa a disposizione dall'Associazione di protezione civile Val Pescara, con il presidente Antonio Romano, l'équipe del cardiologo Stefano Guarracini, della Casa di Cura Pierangeli, per elettrocardiogrammi ed ecocuore; la Lilt con il Presidente Marco Lombardo e il chirurgo Marino Nardi, senologo dell'Ospedale Civile di Pescara, che ha effettuato lo screening della mammella; il dottor Agostino Consoli e l'équipe del Reparto di Diabetologia dell'Ospedale civile di Pescara che hanno svolto esami gratuiti sui livelli di glucosio nei pazienti fornendo informazioni utili sulla prevenzione delle patologie diabetologiche; il Gazebo di 'Nonno Ascoltami!'-Maico con Mauro Menzietti e Valentina Faricelli, che, nell'ambito della campagna nazionale per la prevenzione delle malattie dell'udito, hanno svolto esami audiometrici e hanno fatto informazione sul tema della prevenzione delle malattie dell'udito; il Gazebo dell'Istituto Professionale Di Marzio-Michetti che con gli studenti dell'indirizzo di Ottica hanno svolto gli esami visivi.

La Lilt ha anche raccolto le prenotazioni delle donne che non riuscendo a effettuare in piazza la visita verranno richiamate per effettuare la prestazione negli spazi di Casa Lilt all'interno del Tribunale di Pescara o nei nuovi ambulatori disponibili all'interno del Distretto sanitario di Pescara nord-ex Baiocchi.



