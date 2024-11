Ognivia Sulmona celebra cento anni di turismo e intermediazione

Passione, impegno, dedizione, cura e attenzione costante verso il viaggiatore: con questo spirito l'agenzia di viaggi 'Ognivia' taglia il traguardo del secolo di attività, cento anni di turismo e intermediazione.

'Ognivia' è un'agenzia di viaggi fondata nel 1924 a Sulmona.

Nei primi anni del novecento, l'agenzia viaggi di Udo Papa, il fondatore, era un punto di riferimento per i sulmonesi dell'epoca, quando in Italia nascevano i primi organizzatori e uffici di viaggi per un timido turismo di viaggiatori facoltosi in "gite di piacere" a Parigi, Roma, Venezia, nelle principali città italiane e per i pellegrini presso i santuari più importanti d'Italia in itinerari della fede.

Nel 1965, le strade dei due figli di Udo, Antonio e Panfilo, si dividono. Antonio, il secondogenito, porta a L'Aquila la Ognivia di servizi turistici e autolinee mentre il primogenito Panfilo continua a Sulmona la sua attività nel settore di biglietteria ferroviaria, marittima e aerea. Dal 1963 al 1975, Ognivia Sulmona è agente generale di Air France per l'Abruzzo.

Nel 1990 viene rinominata 'Intervia' dai figli di Panfilo, i fratelli Ugo e Roberto Papa e otto anni più tardi, nel 1998, Intervia approda anche a Milano.

A distanza di venti anni, nel 2018, Intervia Milano diventa Turro Viaggi, dal nome del quartiere che ancora oggi la ospita.

"L'agenzia - commentano i titolari - è l'immagine del turismo di qualità e della passione per il mestiere di consulenti di vacanze, spostamenti per affari, pellegrinaggi e crociere".





