Sì è sentito male mentre lavorava i campi ed è morto. È accaduto questa mattina nel territorio comunale di Alanno nel pescarese, in contrada Prati dove l'uomo, 76 anni, è stato trovato a terra accanto al trattore ancora con il motore acceso, dai sanitari del 118 arrivati con l'elisoccorso ed una ambulanza medicalizzata. Prontamente sono state praticate tutte le manovre di rianimazione, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.



