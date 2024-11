Calcio: domani Pescara-Pineto, si punta al record di presenze

Si punta al record di presenze e di incasso per Pescara-Pineto in programma domani sera (ore 20.30) allo stadio Adriatico. Verrà certamente superato il dato delle 6300 presenze avute in occasione di Pescara-Perugia. Sì dovrebbe andare vicini agli ottomila spettatori per la sfida fra le due abruzzesi. La formazione di Baldini, prima in classifica punta a vincere per mantenere il +6 sulle inseguitrici. Per il Pineto l'obiettivo è far punti per tenersi a distanza dalla zona calda.

Nel Pescara tutti a disposizione di Baldini ad eccezione del lungodegente Lonardi. Fra gli ospiti out Chakir (squalificato) e gli infortunati Borsoi e Marafini. Nel Pineto tanti ex biancazzurri a partire dal tecnico Ivan Tisci. Baldini non si fida dei cugini: "La classifica non la guardiamo. Pensiamo solo alla partita che ci attende. Dopo il 4-1 con il Milan Futuro, dobbiamo guardare avanti perché con il Pineto ripartiremo da zero". Il tecnico del Pineto Tisci: "Il Pescara è in testa non per caso. È una delle squadre più forti dei tre gironi. È inutile dire che oggi è una squadra difficile da affrontare".





