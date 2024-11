Bellucci (FdI), non esistono lavori o cittadini di serie A e B

"Il Governo Meloni è quello che dice che non esistono lavori o cittadini di serie a e di serie b, ma solo italiani a cui va garantito il diritto di vivere la propria vita in maniera libera e autodeterminata". Lo ha detto la viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci (FdI) nel corso dell'iniziativa 'Aspettando Atreju' organizzata a Pescara "A chi ci dice che siamo disattenti verso i giovani e i più fragili - ha sottolineato - ricordo che nei confronti dei primi è il Governo Meloni ad aver stanziato oltre 250 milioni di euro per aprire comunità giovanili in nome dello sport, della formazione, della musica e dell'arte. Ed è sempre questo esecutivo a potenziare i servizi sociali con oltre 300 milioni di euro come ad aver varato la prima riforma in favore delle persone anziane, in 78 anni della Repubblica italiana, con oltre un miliardo di euro messo a disposizione che ancora non basta, ma che dà sicuramente il segno di quanto le persone siano per noi una priorità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA