Accoltella giovane in centro Sangro, arrestato 22enne

Ha colpito un 27enne indiano all'addome con una coltellata per poi rifugiarsi nell'abitazione adiacente di un amico: responsabile dell'aggressione, avvenuta ieri pomeriggio nel parcheggio comunale nei pressi di Corso Margherita a Sant'Eusanio del Sangro (Chieti), è un ragazzo di 22 anni, arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. Il ferito è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Chieti.

La vittima dell'aggressione è stata soccorsa tempestivamente dal personale del 118 e trasportata in ambulanza all'ospedale non prima, però, di aver fornito indicazioni utili sull'identità del suo aggressore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castel Frentano, congiuntamente a quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Lanciano, che nell'immediatezza sono riusciti a intercettare e bloccare l'aggressore. Il 22enne, in evidente stato di agitazione psicofisica, si era rifugiato presso l'adiacente abitazione di un amico, dove è stato trovato e tratto in arresto pochi minuti dopo l'accaduto.

Le informazioni raccolte sul posto hanno consentito di confermare la dinamica dei fatti e la gravità dell'episodio, consolidando il quadro accusatorio nei confronti del giovane.

I militari hanno ricostruito l'intera sequenza degli eventi conducendo un dettagliato sopralluogo tecnico. Durante le operazioni sono state trovate tracce ematiche e altri elementi utili, che verranno analizzati per verificare e completare la ricostruzione dell'accaduto.

Le indagini sull'aggressione sono coordinate dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano. Il 22enne è stato trasferito nel carcere di Lanciano, dove rimane in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip, prevista nei prossimi giorni.



