Marsilio, con nuova base aerea Gdf potenziamo sicurezza

"Si tratta di una cerimonia che racchiude due obiettivi: potenziare le infrastrutture destinate alla sicurezza dei cittadini e ricordare la figura del capitano pilota Paolo Mancini, che perse la vita durante una attività di servizio". Lo ha detto il presidente Marco Marsilio, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Sezione Aerea di Pescara, Caserma "Capitano pil. Paolo Mancini", in Via Raiale.

Alla cerimonia ha partecipato tra gli altri il Generale di brigata Germano Caramiglioli, comandante regionale delle fiamme gialle, e la vedova del capitano Mancini, madrina dell'evento, Concetta Piliero.

La nuova base della Sezione Aerea del reparto operativo Aereonavale della guardia di finanza, cui fanno riferimento l'Abruzzo, il Molise e la provincia di Ascoli Piceno, è intitolata a Paolo Mancini, comandante della sezione aerea di Pescara, dal 12 aprile 1983 al 31 dicembre 1985, morto in servizio nel 1987, durante un'attività di volo nelle acque antistanti al Comune di Polignano a Mare.

"La presenza sul territorio della Guardia di Finanza è fondamentale - ha sottolineato il Presidente Marsilio - è la realizzazione di questa infrastruttura garantisce più sicurezza a cittadini e imprese".



