Conservatorio L'Aquila, Comune al lavoro per la nuova sede

"Stiamo dialogando con gli enti locali per definire la nuova sede e l'assetto finale degli spazi a disposizione del nostro Conservatorio". Lo ha detto il direttore del Conservatorio 'Alfredo Casella' dell'Aquila, Claudio Di Massimantonio nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico 2024/2025.

A tal proposito, Di Massimantonio ha confermato che gli uffici comunali sono a lavoro per "definire entro metà del prossimo anno l'iter progettuale per avviare il cantiere della nuova sede nell'area dell'ex Ospedale psichiatrico di Collemaggio". In attesa di questo, "l'istituto aquilano potrà rientrare negli spazi, una volta ultimato il restauro in corso, dell'ex convento di Santa Maria di Collemaggio". In quegli spazi, già occupati prima del sisma, si stabilirà la sede di rappresentanza.

"Nel frattempo - ha detto ancora Di Massimantonio - l'istituto aquilano potrà continuare ad utilizzare il Musp dove si trova attualmente che, grazie ad un progetto della Provincia dell'Aquila, sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria che lo renderà immobile definitivo".

Il Conservatorio di musica aquilano apre il nuovo anno con numeri importanti sono, infatti, 661 gli studenti di cui 213 le matricole; tra questi ci sono poi 72 allievi stranieri provenienti da Cina, Corea del Sud, Ucraina, Russia, Venezuela e Turchia. Il nuovo anno accademico prende il via con l'importante lavoro che si sta facendo sulla ricerca e innovazione con ben sette progetti internazionali per un finanziamento totale di circa 4 milioni e mezzo di euro (fondi Pnrr) e un dottorato di ricerca, che proiettano il conservatorio aquilano nel panorama della ricerca mondiale e né disegnano il suo futuro.

Tra le iniziative che prenderanno il via già dal prossimo mese di dicembre da segnalare l'attivazione del Master in Professore d'Orchestra. Ci sono poi le conferme delle collaborazioni con i grandi eventi dell'Aquila come quella con I Cantieri dell'Immaginario anche per l'edizione del 2025, mentre è avviata la collaborazione con la Factory di Gabriele Cirilli.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato anche il presidente, Nazzareno Carusi la consigliera del Comune dell'Aquila, Maura Castellani.



