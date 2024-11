Al supermercato minuto di silenzio contro la violenza alle donne

'Una spesa per dire basta' alla violenza contro le donne: anche questo si può fare a novembre nei supermercati Coop Alleanza 3.0, che ha deciso di donare a 35 centri antiviolenza dei territori in cui ha punti vendita l'1% della spesa in confetture e nettari frutti della pace, nelle quattro speciali confezioni di pasta Coop dedicate al numero antiviolenza 1522 e nella shopper 'Una borsa, una vita firmata dalla attivista e fumettista Anarkikka.

A questa iniziativa - che lo scorso anno con il nome 'Noi ci spendiamo, e tu?' ha raccolto 80 mila euro - si affianca un particolare momento di riflessione. Lunedì 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, alle 11 esatte la cooperativa chiede a dipendenti e clienti di sospendere tutte le attività e fare un minuto di silenzio.

L'attenzione di Coop Alleanza per il tema si riflette anche nel welfare aziendale che concede il trasferimento in altri punti vendita alle vittime di violenza o maltrattamenti e prevede aspettativa non retribuita e fino a un massimo di 90 giorni di permesso retribuito aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge nei casi di percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.



