Aggredita da due cani padronali, donna ferita a Castel di Sangro

Una donna di 40 anni è stata azzannata da due cani padronali mentre passeggiava con il suo labrador lungo la pista ciclopedonale a Castel di Sangro: la donna, che ha riportato ferite al braccio e alla schiena, è stata soccorsa e poi accompagnata in ospedale dove i medici le hanno applicato 40 punti di sutura.

Stando ad una prima ricostruzione dell'aggressione, si è appreso che i due cani sarebbero sfuggiti al controllo dei proprietari, scagliandosi contro la donna che, a fatica e con l'aiuto del suo labrador, è riuscita a liberarsi. Soccorsa nell'immediatezza da alcuni amici, è stata accompagnata al Pronto soccorso del nosocomio sangrino.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Castel di Sangro. "Oggi stesso - ha spiegato la donna ai militari - andrò a fare la denuncia. Se non fosse stato per il mio labrador, non so cosa sarebbe potuto accadere".

I carabinieri stanno cercando di risalire ai proprietari dei cani aggressori; non si escludono eventuali provvedimenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA