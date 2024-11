Intesa e Univaq lanciano laboratorio a sostegno delle Pmi

Il ruolo e le opportunità del fare rete e creare sistemi di aziende che abbiano la sostenibilità come driver di sviluppo per il business aziendale e l'economia del territorio.

Questo il focus dell'incontro sul tema 'Gli elementi per una filiera sostenibile' che ha avuto luogo stamane a L'Aquila nel Centro Congressi 'Zordan'. Si tratta del primo appuntamento organizzato dal Laboratorio Esg Abruzzo, una realtà attivata lo scorso giugno da Intesa Sanpaolo con la partnership dell'Università degli Studi dell'Aquila e della Camera di Commercio di Chieti-Pescara. L'obiettivo è quello di accelerare la crescita sostenibile delle Pmi abruzzesi, mettendo a disposizione progetti di accompagnamento legati all'innovazione e alla transizione sostenibile, digitale e circolare.

Dopo l'apertura dei lavori da parte di Edoardo Alesse, Rettore dell'Univaq, e Roberto Gabrielli, direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo, il tema di giornata è stato illustrato e approfondito agli imprenditori presenti da Stefania Celeste e Alberto Pizzocchero di Circularity, la prima piattaforma di simbiosi industriale dedicata all'economia circolare in Italia che può supportare le imprese ad integrare i principi di sostenibilità e di economia circolare all'interno del proprio business. A seguire Alfredo D'Angelo, Cfo della Tr Industrial di Atessa (Chieti) ha appunto portato in sala l'esperienza di successo del proprio gruppo in tema di integrazione della sostenibilità in azienda.

"E' con grande piacere - ha detto Alesse - che ospitiamo all'Aquila il primo incontro del Laboratorio Esg e per questo ringrazio Roberto Gabrielli e Gennaro Strever, che hanno avviato e condividono con me questa gratificante esperienza, e tutti coloro che vi collaborano, in special modo Circularity".

"Siamo orgogliosi - ha detto Gabrielli - che anche le imprese dell'Abruzzo possano contare sul supporto del nostro Laboratorio Esg. Nei primi nove mesi di quest'anno abbiamo erogato alle imprese abruzzesi circa 200 milioni di euro di nuovi finanziamenti e con il programma 'Il tuo futuro è la nostra impresa' mettiamo loro a disposizione 2 miliardi di euro per Transizione 5.0 ed energia, sviluppo internazionale e digitale".



