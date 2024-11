Dodicesimo sbarco migranti a Ortona, restano in Abruzzo

E' approdata intorno alle 15 di oggi al Porto di Ortona la nave Solidaire battente bandiera panamense con a bordo 50 migranti, tutti uomini, 39 adulti e 11 minori di cui solo uno accompagnato e salvati nei giorni scorsi nel Mar Libico. Migranti provenienti da Bangladesh, Pakistan, Sud Sudan, Egitto, Darfur, Guinea, Eritrea e Sudan. Dopo le visite a bordo del personale medico dell'Usmaf i migranti saranno trasferiti nell'Hub predisposto dalla Prefettura in Contrada Tamarete per tutte le procedure necessarie e poi trasferiti in centri di accoglienza: 12 in provincia delLlAquila; 12 in provincia di Pescara; 13 in Provincia di Chieti e 13 in Provincia di Teramo.

"E' il dodicesimo sbarco in un anno a Ortona - ha dichiarato il commissario prefettizio Gianluca Brag a- e la macchina è ben collaudata, grazie al supporto della Prefettura delle Forze dell'Ordine di Croce Rossa e Protezione Civile del Comune di Ortona che si conferma città dell'accoglienza"



