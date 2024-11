Aci,progetto con simulatori guida per persone con disabilità

"Motorsport for People", ovvero "Inclusion-E": questo il nome del progetto promosso dalla Federazione ACI e dalla Commissione ACI Esport Nazionale in collaborazione con l'Associazione Racesport ETS APS, per la progressiva diffusione, nei confronti delle persone con disabilità, della disciplina sportiva automobilistica 'virtuale' SimRacing, riconosciuta, a livello nazionale, da CONI e ACI e, a livello internazionale, dalla F.I.A. (Federazione Internazionale dell'Automobilismo).

I simulatori di guida inclusivi saranno a disposizione, gratuitamente, presso il Centro Commerciale "Centauro" di Chieti, in Via Filippo Masci, nella giornata di sabato 23 novembre dalle 10 fino a tardo pomeriggio.

La prima fase del progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo, "è stata quella di promuovere un simulatore di guida inclusivo, con uno specifico design 'zero barriere', ossia con un accesso facilitato per le persone con disabilità motoria paraplegia, oltreché un innovativo volante, la cui tecnologia consente di ottimizzare sia l'ergonomia che le funzionalità di guida, a vantaggio della performance sportiva durante l'utilizzo da parte di una persona con disabilità", ha spiegato Michele Del Grosso, presidente di Racesport.

"Di lì a poco è nata l'idea di programmare un "Inclusion-E Tour" nazionale, che avrebbe permesso di far conoscere meglio l'iniziativa e, soprattutto, di far provare ad un ampio pubblico questo nuovo simulatore di guida inclusivo, in piena ottica di riduzione delle disuguaglianze".

L'iniziativa ha suscitato l'interesse di diversi organismi del mondo istituzionale, scientifico e del terzo settore nazionale, primo fra tutti ACI ESport.

"L'obiettivo 'ACI per il sociale' è quello di far sì che sempre più persone con disabilità possano praticare sport, promuovendo le migliori tecnologie che possano agevolare la pratica della simulazione di guida, creare ambienti inclusivi favorevoli alla salute e sviluppare abilità personali; per questo motivo non abbiamo perso tempo a sostenere il progetto 'Inclusion-E' di ACI Esport", ha commentato Mario Aloè, presidente dell'Automobile Club Chieti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA