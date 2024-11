Musica, 10/12 esce nuovo album di cantautore Eugenio Tucci

"Liguana - ottanta -novanta" è il nuovo disco del cantautore abruzzese Eugenio Tucci, che uscirà il prossimo 10 dicembre prodotto da Cinemusicanova. Il progetto di Tucci, originario di Martinsicuro, in provincia di Teramo, nasce da un'idea di Davide Di Lodovico, autore e compositore delle musiche. Lo scopo del lavoro è quello di riprodurre le melodie ed armonie degli anni 80 e 90. Il disco contiene sette brani inediti, tutti cantati da Eugenio Tucci: "Te Deum," "Insegnami ad amare", "Si puo' sapere perchè", "Lontano da te", "Alzata dal vento", "Sogno" e "Un Piccolo mondo vero", con il testo di Peppe Lanzetta e la musica di Massimo Severino. I favolosi anni '90 rappresentano un periodo d'oro per la musica rock melodico italiano, caratterizzato da una fusione di melodie accattivanti e testi profondi. Durante questo decennio, tantissimi gruppi e artisti hanno contribuito a definire il panorama musicale italiano, portando il rock melodico a un pubblico sempre più vasto. Il rock melodico di quegli anni ha saputo esprimere le emozioni e le tensioni della società italiana, affrontando temi come l'amore, la critica sociale e la ricerca di identità. L'uso di chitarre elettriche, assoli melodici e arrangiamenti raffinati ha reso molte di queste canzoni indimenticabili. Inoltre, la nascita di emittenti radiofoniche e tv dedicate alla musica ha permesso a molti di questi artisti di emergere e di raggiungere un pubblico più giovane, contribuendo così a una cultura musicale vivace e dinamica. Il disco, che uscirà il prossimo 10 dicembre, è stato scritto nel 1990, mai pubblicato e adesso ha visto la luce dopo tanti anni. Cinemusicanova, la casa di produzione votata alla ricerca e alla promozione di talenti sul territorio abruzzese, mette a segno un altro successo con il disco di Tucci. L'album è stato registrato in analogico dallo studio Abbey Rocchi di Roma, dal fonico Simone Sciumbata.



