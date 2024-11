Conclusi i lavori di messa in sicurezza delle strade Fucino

Sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 20 "Marruviana" e della "Cintarella", nel comprensorio del Fucino. Gli interventi, per un importo di due milioni di euro, in particolare hanno interessato i comuni di San Benedetto dei Marsi, Ortucchio, Trasacco e Pescina, in provincia dell'Aquila.

"I lavori, iniziati nel luglio 2024 e ultimati nei giorni scorsi, si aggiungono ad altri interventi realizzati in questi anni sulle strade fucensi - ha sottolineato il vicepresidente della Provincia dell'Aquila, Gianluca Alfonsi, che detiene la delega alla Viabilità nella Marsica - oggi finalmente possiamo dire che stiamo restituendo decoro e sicurezza ad arterie di collegamento chiave per il nostro territorio".

Nel dettaglio, sono stati eseguiti dalla ditta Giv Srl di Campobasso lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della strada provinciale 20, con conseguente rifacimento dei tratti maggiormente ammalorati delle pavimentazioni stradali. È stato inoltre portato a termine il risanamento profondo e rifacimento della pavimentazione stradale della "Cintarella" nel territorio di Pescina. Gli interventi sono stati completati con il rifacimento della segnaletica orizzontale.

"L'obiettivo dell'intervento, fortemente voluto dall'amministrazione provinciale guidata dal presidente Angelo Caruso, è stato principalmente la messa in sicurezza della 'Cintarella' nel tratto di collegamento tra la strada provinciale 19 e il Centro Spaziale del Fucino, una infrastruttura strategica a livello nazionale e internazionale in termini di telecomunicazioni, tanto che il Consiglio provinciale ha deliberato la volontà di provincializzarla - ha aggiunto il vicepresidente della Provincia - La gestione della 'Cintarella' al momento è infatti in capo a quattro Comuni (San Benedetto dei Marsi, Pescina, Ortucchio e Trasacco), ma grazie alla straordinaria messa in sicurezza portata a termine finalmente possiamo avviare l'iter di provincializzazione".

Le risorse, provenienti dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, sono state assegnate alla Regione Abruzzo dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) con la delibera 1 del 2022 e successivamente sono state trasferite alla Provincia dell'Aquila, quale soggetto attuatore dell'intervento.

"Dei fondi complessivi, un milione di euro è stato utilizzato per la 'Cintarella' e un milione per la strada provinciale 20 - ha precisato Alfonsi - Risorse che dunque si aggiungono ai quattro milioni di euro già affidati per l'apertura del cantiere che interesserà il tratto più critico, compreso tra San Benedetto dei Marsi e l'incrocio con la strada 'Cintarella'. Un intervento che consentirà la realizzazione di due rotonde e l'ampliamento della carreggiata".

Il vicepresidente della Provincia infine ha sottolineato che "gli interventi sono stati portati a termine con celerità, rispondendo così alle esigenze di una comunità che da tempo ormai chiedeva maggiore sicurezza sulle arterie oggetto dei lavori", ringraziando il dirigente del settore Viabilità dell'Ente provinciale e progettista, l'ingegnere Nicolino D'Amico, il responsabile del progetto, l'ingegnere Mario Martellone, oltre al geometra Antonio Leoncini e all'ingegnere Marina Paglione, che hanno curato la direzione dei lavori.





