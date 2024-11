Rfi consegna nuovi locali stazione di Pescara alla Polfer

Si estende il presidio della Polizia Ferroviaria nella stazione di Pescara Centrale, a tutto vantaggio della percezione di sicurezza e di rispetto della legalità dei frequentatori del principale scalo ferroviario abruzzese.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha ufficialmente consegnato oggi i locali alla Polfer, posti nell'atrio principale, proprio dove maggiore è il transito e la presenza delle persone. Il nuovo spazio, che va ad aggiungersi al posto Polfer già esistente al binario uno, misura circa 55 mq ed è stato già utilizzato dalla Polizia Ferroviaria durante il recente G7 svoltosi proprio a Pescara.

Intervenuti alla cerimonia il Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Prefetto Renato Cortese, Flavio Ferdani e Carlo Solimene, rispettivamente Prefetto e Questore di Pescara, il Comandante Compartimentale Polfer Abruzzo Michele De Tullio e, per RFI, Giovanni Ciardiello, Direttore Unità Territoriale Pescara e il Responsabile Area Direzione Operativa Stazioni Vito Ortolano.

La stazione di Pescara è frequentata ogni giorno da circa 8 mila persone che vi si recano per utilizzare gli oltre 200 treni quotidianamente in servizio o per frequentare le varie attività commerciali presenti.

Migliaia di persone che vedranno innalzata la loro percezione di sicurezza grazie ad una maggiore e più capillare presenza di agenti Polfer, coadiuvati, anche a Pescara, dalle attività del personale di Fs Security, la società del Gruppo FS nata nel febbraio del 2023 per assicurare sempre maggiore sicurezza nelle aree ferroviarie in coordinamento con le Forze dell'Ordine.

"Quella di Pescara è una stazione baricentrica per il Centro Sud del Paese e rappresenta uno snodo importante del traffico ferroviario sia nazionale che regionale - ha dichiarato Giovanni Ciardiello, Direttore Unità Territoriale Pescara di RFI - Proprio per questo diventa basilare accrescerne la fruibilità attraverso il potenziamento della fattiva collaborazione con le Forze dell'Odine, presidio imprescindibile per la sicurezza collettiva. La concessione dei nuovi spazi della stazione di Pescara Centrale alla Polfer da parte della Direzione Stazioni di RFI va proprio in questa direzione ed accrescerà da subito la sicurezza dell'intera area".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA