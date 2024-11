Provincia L'Aquila: ok bilancio consolidato, 10 milioni di euro

Il Consiglio provinciale dell'Aquila, riunito nella sede della Provincia in via Monte Cagno, ha approvato all'unanimità variazioni di bilancio per un totale di un milione e 300 mila euro e il Bilancio consolidato 2023 dell'Ente, che si chiude con un utile di 10.058.694 euro.

"Le determinazioni sono state assunte tutte all'unanimità, un segnale importante - ha dichiarato il presidente della Provincia, Angelo Caruso - che dimostra la grande convergenza e la sinergia tra i territori e la Provincia. Si tratta di provvedimenti che rendono possibili tutti gli acquisti e le assunzioni previste e di conseguenza un ampliamento della pianta organica in tutti i settori dell'Ente. Con le variazioni di Bilancio approvate, infine, abbiamo blindato tutti gli investimenti che vanno a favore dei territori".

Nel dettaglio, nell'ambito del settore Edilizia scolastica e pubblica sono state approvate due variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026. La prima è pari a 94 mila euro derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), di cui 87.056 euro destinati all'Istituto agrario "Serpieri" di Castel di Sangro per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico e 6.950 euro per la realizzazione di un'area sportiva all'aperto presso il Liceo artistico "Bellisario" di Avezzano.

Voto favorevole anche per la variazione, pari a 38 mila euro, per l'acquisto di arredi destinati al Liceo classico "Ovidio" di Sulmona, in particolare per la sede in piazza XX settembre.

Per il settore Viabilità, la variazione più cospicua è pari a 875 mila euro e riguarda interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Nell'ambito degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità in aree montane e parzialmente montane sono previsti 625 mila euro, di cui 312.500 per l'anno 2024 e 312.500 per il 2025, per la strada regionale 5 "Tiburtina Valeria", nel tratto che ricade nel comune di Tagliacozzo. Un proposta approvata su indicazione del vicepresidente della Provincia, Gianluca Alfonsi, delegato alla Viabilità dell'area Marsica, che ha sottolineato "l'importanza strategica di un'arteria fondamentale per i collegamenti nell'area del Carseolano".

Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a prevenire e/o ridurre il rischio di dissesto idrogeologico nei territori montani e parzialmente montani sono previsti 250 mila euro per il monitoraggio ambientale dei versanti instabili ad elevato rischio idrogeologico della Provincia, di cui 125 mila per l'anno in corso 2024 e 125 mila per il 2025.



