L'Europa premia la Green Community Maiella Madre

Arriva la carta europea del turismo sostenibile per la Green Community Maiella Madre. A consegnarla è il presidente di Europarc che oggi ha incontrato una delegazione della Green Community a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo. La sperimentazione di un percorso che avesse a riferimento la Carta europea del turismo sostenibile (Cets) è uno degli obiettivi della Green Community Maiella Madre, costituita dai comuni di Pacentro, Cansano, Campo di Giove, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca Pia e Pettorano sul Gizio, che nel corso della realizzazione delle attività si è ulteriormente arricchita con la volontà messa in campo dai comuni di ottenere la certificazione di Europarc.

"Si tratta di processo partecipativo volontario che unisce gli operatori turistici del territorio e gli Enti di un'Area protetta che insieme si confrontano e sviluppano azioni di rete per la crescita del turismo sostenibile. L'obiettivo è produrre benefici per le comunità e per la conservazione del patrimonio naturale, lavorando tutti insieme nella stessa direzione" ricordano Antonio Di Croce, direttore della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, e i rappresentanti dei comuni, tutti appartenenti al Parco Nazionale della Maiella "che . si legge in una nota - ha condiviso e sostenuto l'iniziativa in uno spirito di collaborazione che si potrà ulteriormente sviluppare nei prossimi anni".

La Certificazione europea del turismo sostenibile viene rilasciata a Enti gestori di Aree protette, in questo caso alla Riserva naturale regionale Monte Genzana Alto Gizio che l'ha ottenuta non solo per il suo territorio, ma per quello dei comuni della Green community.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA