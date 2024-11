Fascicolo Sanitario Elettronico, opposizione entro il 18/12

Dal 18 novembre al 18 dicembre .2024 per un mese, sarà possibile presentare opposizione all'inserimento dei dati e i documenti clinici delle prestazione del Servizio sanitario nazionale (SSN) prima del 18 maggio 2020, i cosiddetti dati pregressi. Inoltre sarà garantito anche il diritto di revoca entro la scadenza dei 30 giorni.

Le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) per l'esercizio della facoltà di opposizione all'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), prevede una riapertura dei termini di opposizione per tutti gli assistiti, al fine di consentire a coloro che non abbiano potuto esercitare questo diritto, estendendolo anche alle persone con codice fiscale o con codice STP che non siano più assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Per i dati e i documenti sanitari generati da eventi clinici antecedenti il 19 maggio 2020, l'assistito può esercitare il diritto di opposizione all'alimentazione del FSE utilizzando due distinte modalità: Online o tramite operatori della Asl. Nel primo caso nell'area riservata del portale del Sistema TS (www.sistemats.it), a cui accedere con la propria identità digitale (Spid, Cie e Cns-Ts).

Nel caso in cui il soggetto non sia in possesso di strumenti di identità digitale, l'opposizione può essere espressa attraverso una specifica funzione presente nell'area libera del Sistema TS https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/web/guest inserendo i dati della tessera sanitaria o con i dati del codice STP. Nel secondo caso l'assistito può recarsi dagli intermediari individuati dalla ASL 4 Teramo nelgli uffici CUP / SCELTA E REVOCA ed opporsi alla alimentazione automatica del Fse. Per esprime opposizione c'è tempo dalla data del 18.11 sino al 18.12.2024. Inoltre sarà garantito anche il diritto di revoca entro la scadenza dei 30 giorni.Il trattamento resterà sempre attivo ed il cittadino potrà sempre esercitare tale diritto ed in caso revocarlo.



