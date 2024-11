Colletta alimentare, in Abruzzo e Molise aumenta raccolta, +8%

Nel corso dell'edizione 2024 della Colletta alimentare, il totale di cibo donato in Abruzzo e in Molise è stato di 258 tonnellate, +8% rispetto allo scorso anno. In Abruzzo sono state raccolte 219 tonnellate di cui: 68 nella provincia di Pescara, 57 in quella di Chieti, 55 in quella di Teramo e 39 in quella dell'Aquila, mentre in Molise ne sono state raccolte 39, di cui 33 nella provincia di Campobasso e 6 in quella di Isernia.

I prodotti donati saranno distribuiti nelle prossime settimane alle 7.632 organizzazioni partner territoriali, 227 in Abruzzo e in Molise, tra mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori e centri d'ascolto, raggiungendo così 1,8 milioni di persone in difficoltà di cui 34 mila in Abruzzo e 7 mila in Molise.

"La Colletta alimentare - commenta Antonio Dionisio, presidente del Banco Alimentare Abruzzo Molise - si conferma, anche dai numeri dell'edizione di quest'anno un immenso spettacolo di solidarietà, frutto di un gesto concreto e semplice di carità. La grande generosità e sensibilità degli abruzzesi e dei molisani ci riempiono di speranza e ci spronano a continuare, con rinnovata energia, la nostra opera quotidiana: recuperare cibo per donarlo a chi ne ha più bisogno".

"La Colletta stupisce sempre - afferma Mauro Morelli, responsabile della Colletta Alimentare in Abruzzo e Molise - ed il primo stupore è per il numero di volontari delle scuole che cresce ogni di anno in anno. Sugli oltre 5.500 volontari impegnati in Abruzzo e Molise, 1.600 sono ragazzi". "Il nostro grazie - le parole di Cosimo Trivisani, direttore Banco Alimentare Abruzzo Molise - va anche a tutte le associazioni che hanno realizzato con noi questo gesto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA