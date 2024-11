Cinghiali abbattuti nel parco, Aidaa 'gesto folle e pericoloso'

L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) ha presentato un esposto alla Procura della repubblica di Pescara per chiedere di indagare su quanto accaduto sabato scorso nel parco della Libertà di Montesilvano (Pescara) dove tre cinghiali sono stati abbattuti a colpi di fucile in un'area dove erano presenti bambini con i loro genitori. "Innanzitutto vogliamo capire come mai i cinghiali fossero lì - si legge in una nota dell'Aidaa - e se, come sostengono alcuni esponenti politici, sono entrati nel parco da una rete rotta che non è stata aggiustata nonostante le segnalazioni. Allora la questione cambia completamente. Poi vogliamo capire come è avvenuto l'abbattimento dei cinghiali - prosegue la nota - e perché, anziché abbatterli, non si è provveduto ad anestetizzarli e al loro trasferimento".

Sottolineando il rischio corso dai presenti qualora il cacciatore "avesse sbagliato mira nello sparo", gli esponenti dell'Aidaa concludono la nota: "Condanniamo questo metodo di caccia selvaggia, ma soprattutto vogliamo capire come è stato possibile per i cinghiali entrare liberamente in quel parco".





