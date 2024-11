Premio Bonanni, Villalta il vincitore per la poesia edita

Gian Mario Villalta con il libro 'Dove sono gli anni' edito da Garzanti, è il vincitore della Sezione A poesia edita del 23/o Premio di Letteratura Internazionale 'L'Aquila - Bper Banca', intitolato a Laudomia Bonanni. I vincitori della Sezione B poesia inedita riservata agli studenti, ex aequo entrambi provenienti dall'Istituto Cotugno dell'Aquila, sono: Andrea Barberis e Maria Grazia Navarra, rispettivamente studente in Scienze Umane e studentessa del Liceo Classico.

Il vincitore della Sezione C poesia riservata ai detenuti dei Penitenziari italiani è un ospite del carcere di Sulmona. I nomi sono stati annunciati nel corso della cerimonia finale della 23/a edizione, che ha avuto luogo all'Aquila nel Ridotto del teatro comunale. Hanno partecipato anche 150 studenti provenienti delle scuole superiori 'Cotugno', 'd'Aosta' e della scuola media 'Dante Alighieri'. "Mi sento fortunato ad aver vinto questo premio così prestigioso che viene dalla città dell'Aquila - ha commentato Villalta - Sono stato qui a L'Aquila nell'immediato post-terremoto e ho visto la devastazione di questa terra.

Tornarci oggi, dopo 15 anni, è stato molto emozionante. Ho trovato una Città bellissima e viva e questi giovani, oggi, ne sono una testimonianza".

"È un onore per noi aver vinto questo premio - hanno detto Andrea Barberis e Maria Grazia Navarra - con il quale stiamo crescendo. Grazie a questo premio, la nostra propensione alla poesia si è potuta esprimere e incontrare poeti professionisti ci è da stimolo per continuare lo studio e la ricerca in questo ambito". La giornata, grazie alla sua importanza contenutistica, è stata accreditata dall'Ordine dei Giornalisti come evento formativo grazie alla presenza dell'ospite d'onore, il poeta e saggista tedesco Durs Grünbein. Oltre 40 i giornalisti in sala.

Sul palco della giornata conclusiva anche Giuseppe Marco Litta, responsabile direzione regionale Centro est di Bper, Stefania Pezzopane, presidente della Giuria.



