L'attore aquilano Sconci sul set coi Negramaro

Da inizio mese è disponibile in radio e digitale 'Marziani', nuovo singolo dei Negramaro, estratto dall'album di inediti "Free Love", in uscita venerdì 22 novembre. Nel cast del video ufficiale della canzone, disponibile su YouTube e su tutte le principali piattaforme, c'è anche l'attore aquilano Massimo Sconci.

"Per me è stata un'esperienza indimenticabile - dichiara quest'ultimo - Sono sempre stato un grande fan della band, per me da sempre tra le migliori in Italia. Avendo avuto la possibilità di conoscere i Negramaro dal vivo e di collaborare con loro alla riuscita del video, ne ho apprezzato, oltre alle ben note qualità artistiche, anche la generosità e il grande spirito collaborativo. L'atmosfera durante le riprese, anche e soprattutto grazie al lavoro del regista Daniele Tofani, è stata incredibilmente distesa e amichevole".

Il video, sostenuto dalla Latina film Commission, è stato girato ad Aprilia, in un vero e proprio villaggio Far West ricostruito. "Non posso che lodare - prosegue Sconci - anche la pazienza e la dedizione della nostra bravissima coreografa Rosanna Cacciarella, tutti i miei colleghi, da Silvia Miccoli a Stefano Tirella, e il preziosissimo contributo della reale protagonista del video: Desirè d'Angelo. Da parte mia, particolari ringraziamenti vanno fatti a Francesco Stoia e Valeria Cavaliere per avermi scelto all'interno della squadra di attori, e a tutti i ragazzi della 'BadBoss productions', per riuscire a essere sempre scherzosi ma professionali allo stesso tempo".

Sconci ha già lavorato con loro sul set del video musicale di Sergio Ruggeri: 'Sopra una collina'. Attore professionista dal 2014, Sconci ha lavorato con registi del calibro di Andrea Baracco, Giancarlo Fares, Riccardo Reim, Alessandro Preziosi e PierPaolo Sepe in Teatro. Per il cinema e la televisione, ha preso parte all'ultimo film di Paolo Virzì ('Notti Magiche') e alla Terza Stagione di Gomorra.



