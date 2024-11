Ensemble giovanile aquilana sul palco del Roma Jazz Festival

L'Orchestra Jazz Che Vorrei - L'Aquila torna ad esibirsi nella Capitale con un concerto nell'ambito della 48/a edizione del Roma Jazz Festival, rassegna internazionale tra le più importanti sul territorio nazionale con concerti, incontri e masterclass.

L'appuntamento è per domani, domenica 17 novembre alle ore 11, all'Auditorium Parco della Musica 'Ennio Morricone' di Roma.

A dirigere l'ensemble di giovani musicisti, tutti di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, il maestro Pasquale Innarella, tra i sassofonisti più influenti in Italia. Sul palco sarà presente anche il violinista Emanuele Parrini. Il programma del concerto è un viaggio nella musica jazz, che attraversa i grandi classici del genere fino a rivisitazioni di brani celebri, il tutto interpretato con la freschezza e la passione dei giovanissimi talenti.

"I ragazzi mettono grande impegno e dedizione nel suonare un repertorio come quello jazz", dichiara Katia Di Michele, coordinatrice generale del progetto e presidente dell'associazione Teatro Opera Project Ets, che insieme all'appoggio fondamentale del Comune dell'Aquila e del Conservatorio 'Alfredo Casella' dell'Aquila, ha reso possibile tutto ciò per i ragazzi.

"La partecipazione a importanti eventi come il Roma Jazz Festival, o come quella alla rassegna Jazz&Image al Colosseo, dove l'orchestra si è esibita lo scorso settembre - prosegue Di Michele - non fa che consolidare gli intenti del progetto. Per i giovani musicisti dell'orchestra è un importante momento di crescita musicale ma anche personale: esibirsi in un importantissimo Auditorium, in un programma con celebri esponenti del jazz e condividere il palco con grandi musicisti come Parrini è per loro una grandissima opportunità e, contemporaneamente, un momento entusiasmante che ricorderanno per sempre".

L'Orchestra Jazz Che Vorrei - L'Aquila è un progetto nato nel 2022 a L'Aquila e si distingue per il suo modello educativo innovativo che, attraverso la pratica orchestrale, non solo promuove l'eccellenza artistica, ma si pone anche l'obiettivo di favorire l'integrazione, il rispetto reciproco, il superamento delle diseguaglianze e la costruzione di uno spirito di collaborazione tra i giovani.



