Sap: aprire il commissariato di Ps a Montesilvano

Il Sindacato autonomo di Polizia (Sap) di Pescara torna a ribadire la carenza di organico della Questura adriatica. Per il ministero al momento non è indispensabile elevare il livello della Questura pescarese che porterebbe a un incremento della pianta organica, ribadendo poi la necessità dell'apertura di un commissariato di Polizia a Montesilvano dove fino a qualche anno fa nel periodo estivo veniva aperto un posto fisso della Polizia di Stato.

"Con la bozza di riordino delle Questure con il criterio dei minimi quadrati ordinari si è valutata di fatto la reale problematicità di un territorio. Pescara oggi riassume i tratti di una città metropolitana con la crescita anche di effetti indesiderati della criminalità comune e dell'insicurezza urbana e per questo dovrebbe avere dotarsi di una Questura con un organico di uomini e donne della Polizia di Stato maggiore.

Riteniamo però come Sap che a Pescara non ci sarà l'innalzamento di livello della Questura e quindi bisogna puntare per questo ad aprire per esempio il commissariato di Montesilvano perché decongestionerebbe di compiti anche amministrativi la Questura di Pescara che oggi conta - conclude Mascitti - una dotazione di 285 agenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA