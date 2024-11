Rapinarono minorenne a Spoltore, arrestati due giovanissimi

Due giovanissimi arrestati dalla Polizia, a Pescara, per una rapina violenta ai danni di un diciassettenne. La Squadra Mobile della Questura, infatti, ha eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due diciottenni pescaresi, accusati di aver commesso, lo scorso agosto, a Spoltore (Pescara), una rapina in concorso con un minorenne ai danni di un diciassettenne.

Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta della Procura, che ha coordinato l'indagine nell'ambito delle attività di contrasto ai reati legati alla movida giovanile. Le indagini, avviate grazie alla denuncia della vittima, hanno consentito di ricostruire i fatti: il giovane aggredito doveva incontrare una coetanea, ma al suo arrivo è stato assalito dai tre aggressori.

Il gruppo lo ha picchiato brutalmente, utilizzando anche i caschi, per sottrargli una collanina con ciondolo. Dopo il pestaggio, i tre si erano allontanati. Il giovane aggredito, invece, era stato ricoverato in ospedale.

Determinanti per l'indagine sono stati i video delle telecamere di sorveglianza e l'analisi dei social network.

Solo due giorni fa, sempre a Pescara, erano stati arrestati altri cinque giovani, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, per i reati di estorsione, atti persecutori e associazione per delinquere: sono accusati di aver seminato il terrore nel centro cittadino attraverso scorribande notturne, minacce e aggressioni a passanti, spesso accompagnate dall'uso di mazze e coltelli.





