Neve sulle vette d'Abruzzo, -9.9 ai Piani di Pezza

Temperature quasi invernali le minime registrate nella notte in Abruzzo dalle stazioni meteo della rete di monitoraggio dell'associazione Caput Frigoris (https://www.caputfrigoris.it/). In località Piani di Pezza -9.9°C, a 1450 metri sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo (L'Aquila). Seguono Campo Felice (L'Aquila), stazione a 1.538 metri, con -7.8°C; il Rifugio Franchetti, 2433 metri sul Gran Sasso nel territorio di Pietracamela (Teramo), con -6.8°C; Campo Imperatore, sul Gran Sasso, stazione meteo 'Giardino alpino' a quota 2132 metri, -6.1°C; infine il Rifugio Capanna di Sevice (L'Aquila) sul Monte Velino a quota 2119, -5.8°C.

Per quanto riguarda la raffiche di vento, la massima è stata di 98.2 km/h, registrata al Rifugio Fioretti, 1500 metri di quota sul Gran Sasso, nel territorio della frazione aquilana di Arischia. Seguono 88.5 km/h al Rifugio Capanna di Sevice, 83.7 km/h a Campo Imperatore, 61 km/h ad Atessa (Chieti) e 60.8 km/h a Silvi Alta (Teramo) .



