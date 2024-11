Grünbein, la mia poesia è una ricerca del tempo perduto

"Per me la poesia è ricerca storica e, al contempo, espressione esistenziale". Poeta, saggista e traduttore, nato a Dresda il 9 ottobre 1962, Durs Grünbein è considerato una delle voci più significative della poesia tedesca ed europea contemporanea. Scelto quest'anno come ospite d'onore dell'edizione 2024 del Premio Letterario internazionale 'L'Aquila' - Bper Banca intitolato alla scrittrice Laudomia Bonanni, è stato presentato questa mattina alla stampa, nella Sala assemblee dell'istituto bancario.

Grünbein ha espresso il suo orgoglio per l'invito ricevuto: "Mi sento molto onorato - ha detto - anche per essere stato preceduto, nelle passate edizioni, da nomi importanti della poesia internazionale, dagli Usa all'Europa, oltre che dall'Asia". La sua presenza è stata occasione per un confronto sulla poesia contemporanea. "A mio avviso - ha detto - è importante che la poesia esprima coscienza storica. Per me, comunque, la poesia è anche una questione di espressione esistenziale". La riflessione del poeta si intreccia strettamente con il contesto della sua città natale, Dresda, devastata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, un luogo che ha plasmato il suo immaginario poetico. "La mia - ha sottolineato - è una ricerca storica del tempo perduto. Vengo da Dresda, una città dal passato difficile che ho cercato di ricostruire attraverso la mia ricerca. Tuttavia - ha aggiunto - col tempo sono sempre sorte molte domande che hanno ampliato il mio raggio di indagine". Grünbein ha raccontato di essere già stato a L'Aquila due volte, una delle quali dopo il terremoto del 2009. "Sono tornato qui - ha detto - spinto dalla curiosità di osservare e comprendere i segni lasciati da una catastrofe di tale portata, sia sulla città sia sulle persone. Sono rimasto impressionato dall'enorme lavoro di ricostruzione portato avanti in questi anni". Alla presentazione hanno partecipato il direttore territoriale di Bper Banca, Giuseppe Marco Litta, il segretario del Premio, Giuliano Tomassi, la presidente della Giuria, Stefania Pezzopane, l'assessore del Comune dell'Aquila Paola Giuliani.



