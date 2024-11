Enogastronomia: media internazionali a Cibaq 2024 L'Aquila

Dal 22 al 24 novembre L'Aquila accoglie la seconda edizione di CibAQ - Cibi della tradizione aquilana, un evento del GAL Gran Sasso Velino volto a promuovere le eccellenze agroalimentari locali e valorizzarle su scala internazionale. Momento culminante sarà il Premio "Viaggi del Gusto" del Gruppo del Gusto della Stampa Estera, un prestigioso riconoscimento che quest'anno celebra la sua ventesima edizione e avrà il focus sulla Regione Abruzzo. Organizzato dal GAL Gran Sasso Velino con il supporto della Regione Abruzzo, del ministero del Turismo e del ministero dell'Agricoltura, l'evento offrirà ai giornalisti internazionali un tour del territorio, alla scoperta dei suoi prodotti e delle sue tradizioni, mettendo in luce il percorso di ricostruzione materiale e culturale post-terremoto.

"Siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta nel capoluogo regionale un evento di rilevanza internazionale, soprattutto in questa edizione speciale. Con i suoi otto distretti alimentari riconosciuti, di cui l'ultimo è nato lo scorso 19 settembre, l'Abruzzo è centrale anche nell'economia dell'agroalimentare e sempre più attento a sistemi produttivi territoriali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale" commenta il vicepresidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente.



