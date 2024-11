Da mezza Italia all'Unimol per fase finale Master

Sono 37 i candidati provenienti da Molise, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio e Abruzzo che sabato 16 novembre presenteranno all'Università del Molise i lavori di tesi per la discussione finale, portando a compimento la quinta edizione del Master biennale di 1/o livello in Fisioterapia muscoloscheletrica e reumatologia. Il Master, istituito nel 2018, rappresenta uno dei cinque percorsi di specializzazione per i fisioterapisti presenti sul territorio nazionale (UniMol è sede per il Centro-Sud) nel campo delle disfunzioni neuro-muscoloscheletriche.

Fiore all'occhiello dell'Alta formazione di Unimol, sin dalla sua prima edizione ha riscosso notevoli consensi ricevendo un numero di richieste di partecipazione triplo rispetto alle disponibilità. Il percorso formativo integrato del Master si colloca alla stregua dei Paesi più evoluti in tale settore e ha superato la fase di monitoraggio internazionale da parte della International Federation of Orthopedics Manipulative physical therapists (Ifompt), associazione internazionale riconosciuta dalla World Health Organization (Who), che rappresenta nel mondo i Fisioterapisti specializzati in terapia manuale e fisioterapia muscoloscheletrica.

"Un scelta decisamente vincente - commenta l'Unimol - che ha spinto Germano Guerra, fondatore e presidente del Master, oltre che direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute, ad avviare da poco la settima edizione".



