Calcio: Baldini, il Pescara deve continuare su questa strada

A due giorni dalla sfida di Arezzo (domenica ore 15), oggi è tornato a parlare il tecnico del Pescara Silvio Baldini che ha presentato la gara in terra toscana dove sarà assente il solo Lonardi. Dagasso e Pierozzi non al meglio andranno in panchina.

"Settimana ottima. I ragazzi hanno il pilota automatico. C'è qualche acciacco, ma siccome ho tutti titolari, posso mettere in campo chi voglio. Non perdo il sonno se non ho Dagasso a disposizione perché so di poter contare su un grande gruppo.

Dobbiamo continuare su questa strada. Quando abbiamo fatto dieci vittorie, due pareggi e una sconfitta che è stata la miglior partita, non posso far altro che dire di continuare così.

Dobbiamo pensare di giocare sempre contro la Juventus".

Sui tifosi in trasferta ad Arezzo, Baldini ha aggiunto: "qualsiasi squadra, desidera lo stadio pieno. Noi avremo i nostri tifosi che saranno dalla nostra parte a incitarci.

Pescara, lo ripeto, ha la magia". Questa la formazione che scenderà in campo. Plizzari; Staver, Brosco, Pellacani, Crialese; Valzania, Squizzato, Meazzi; Cangiano, Vergani, Merola.



