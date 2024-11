Investita morì dopo 7 mesi, conducente condannata a due anni

Due anni di reclusione, pagamento delle spese processuali e risarcimento da liquidare in sede civile. E' questa la pena inflitta dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sulmona, Marta Sarnelli, a una 49enne accusata di omicidio stradale.

La vicenda risale al 26 dicembre 2020 quando la donna aveva investito una signora di 80 anni mentre attraversava la strada nei pressi della rotatoria tra via Sallustio e via Orazio a Sulmona. Le condizioni dell'80enne erano apparse fin da subito gravi.

La morte arrivò il 29 luglio 2021, sette mesi dopo l'incidente. Le perizie disposte nel corso del processo, celebrato con rito abbreviato, hanno accertato il "nesso di causalità tra l'investimento e il decesso".



