InnovAzioni, XI edizione fra giovani talenti, IA e industria 5.0

Due giorni dedicati all'innovazione, con gruppi di studenti universitari che si sfidano nella gara di idee 'InnovAtion Hackathon'; Pmi, Startup e Spinoff universitari che presentano progetti al contest 'Campioni di InnovAzioni'; imprenditori e divulgatori scientifici che condividono con il pubblico -l'ingresso è gratuito - le loro esperienze: è l'XI edizione del Festival nazionale dell'Innovazione di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico che si terrà a Pescara, all'Aurum, domani venerdì 15 e sabato 16 novembre.

"Con il progetto 'InnovAzioni' vogliamo diffondere una cultura aziendale incentrata sull'innovazione, toccando temi come cittadinanza digitale, mobilità, energia e industria 5.0 - spiega Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Abruzzo e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico - Le tecnologie rivoluzionarie hanno sempre creato una divisione tra chi le sostiene e chi le critica. Tuttavia, quando queste tecnologie si affermano, chi le ha sottovalutate rischia di perdere tutto: competenze, quote di mercato, Pil e opportunità di sviluppo economico".

Saranno presentati 30 progetti afferenti sostenibilità ambientale, salute e biotecnologie, automotive, educazione virtuale, turismo, agricoltura e alimentazione e il pubblico - venerdì pomeriggio - sarà invitato a esprimere una preferenza mediante votazione online, contribuendo a scegliere il vincitore del premio speciale Campione di InnovAzioni 2024 Web. Tra i momenti più attesi del Festival anche l'"Innovation Hackathon": oltre 130 le richieste da tutta Italia per proporre soluzioni creative per le sfide aziendali legate all'Industria 5.0. Le premiazioni del Contest per Pmi e StartUp e dell'"Innovation Hackathon" avverranno sabato 16 mattina.

I relatori di domani: Lorella Carimali, insegnante di matematica e fisica, su innovazione e creatività nell'istruzione; Giammaria De Paulis, presidente della Piccola Industria di Confindustria Abruzzo, tratterà la cittadinanza digitale; Stefano Massari parlerà di 'Industria 5.0 e la trasformazione digitale'; Luciano Gamberini, del centro Human Inspired Technology dell'Università di Padova, approfondirà il concetto di Human-Centric Design in Industria 5.0 e mostrerà come l'intelligenza artificiale possa supportare decisioni e automatizzare processi senza compromettere la dimensione umana; Gianni Dal Pozzo esplorerà la visione della Società 5.0; Stefano La Rovere, direttore Internazionale Robotica di Amazon, illustrerà come Amazon stia investendo in innovazione e sostenibilità nella logistica; Stefano Brandinali, Group Chief Innovation Officer di Angelini Industries, parlerà di intelligenza artificiale e innovazione in Angelini; Domenico De Fazio, direttore centrale Inps, parlerà delle iniziative per migliorare la consapevolezza sui temi previdenziali.

Sabato 16 interventi di: Daniele Invernizzi su "Mobilità elettrica e batterie"; Fabio Pressi su "Innovazione nei sistemi di ricarica elettrica; Hazim Nada su "Mobilità elettrica e aerodinamica avanzata"; Claudia Pingue su trasferimento tecnologico e innovazione; Maria Cristina Russo, direttrice per Prosperity nella Direzione Generale per la Ricerca e Innovazione; Francesca Tomassetti esplorerà l'intersezione tra trasformazione digitale e sostenibilità, con attenzione all'uso delle tecnologie digitali per ottimizzare il consumo energetico; Luca Gabellone di Siemens SpA si concentrerà sulla cybersecurity; Alessandro Balboni di Intesa Sanpaolo Innovation Center gestisce collaborazioni con startup per favorire l'adozione di tecnologie avanzate e centralità umana nell'Industria 5.0; Davide Casaleggio presenterà il suo libro "Gli Algoritmi del Potere".

L'evento ha il patrocinio di Comune di Pescara, Camera di Commercio Chieti Pescara, FIRA Spa - Finanziaria Regionale Abruzzese, Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Ordine degli Ingegneri di Pescara.

Programma completo e prenotazioni su www.innovazioni.camp .





Riproduzione riservata © Copyright ANSA