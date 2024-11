Grandi nomi per la stagione dell'auditorium Sirena, dal 15/12

Prenderà il via domenica il 15 dicembre con l'attore e trasformista inviato di "Striscia la Notizia" Dario Ballantini, che porterà in scena lo spettacolo "Ballantini e Petrolini", cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile, la "Stagione Teatrale" dell'auditorium Sirena di Francavilla al Mare (Chieti), diretta dal maestro Davide Cavuti. Il cartellone è stato presentato oggi dallo stesso Cavuti, dal sindaco Luisa Russo e dall'assessore comunale alla Cultura Cristina Rapino. Il 17 gennaio 2025 Stefano Fresi sarà protagonista con lo spettacolo "Dioggene" per la regia di Giacomo Battiato e le musiche di Germano Mazzocchetti. Il 31 gennaio andrà in scena lo spettacolo "Mammamia", commedia con la regia firmata da Elena Sofia Ricci, con Sabrina Pellegrino, Valentina Olla e Federico Perrotta. Il primo appuntamento musicale della stagione del Sirena sarà il 21 febbraio con il concerto del pianista jazz Danilo Rea "Improvvisazioni di Piano solo". Il 9 marzo Lello Arena sarà il protagonista dello spettacolo "Oh, that Chaplin". Il 21 marzo "Concerto di Primavera" con il maestro Salvatore Accardo, in duo con il pianista Bruno Canino: in programma opere di Ludwig van Beethoven e César Franck.

Il 4 aprile la cantante jazz americana Dee Dee Bridgewater, vincitrice di numerosi "Grammy Awards", terrà il suo concerto in trio, accompagnata dall'Italiana Contemporary Orchestra. Il 26 aprile spazio alla comicità con il cabarettista e attore Gabriele Cirilli che porterà in scena "Factory Comedy" di cui è anche regista. La stagione si concluderà il 9 maggio con il concerto "Souvenir d'Italie" di Antonella Ruggiero, accompagnata dal pianista Paolo Di Sabatino e dal batterista Glauco Di Sabatino, un progetto con cui la cantante genovese esplora nuovi orizzonti musicali, valorizzando in chiave jazzistica le canzoni.

La stagione artistica si completerà con il progetto "Collisioni", prodotto dall'Auditorium Sirena in collaborazione con "Identità Musicali", che ne cura l'ideazione con Alfredo Bruno e l'Ensemble Baccano. In calendario due appuntamenti: il 7 febbraio 2025 con la "Collisione: Johann Sebastian Bach / Franco Battiato", e il secondo l'11 aprile con la "Collisione: Georges Bizet / Queen". Gli spettacoli si terranno tutti alle ore 21.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA