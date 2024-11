Via stress e ansia, lo Yoga della risata nell'area metropolitana

Aumenta i livelli di dopamina e serotonina, riducendo lo stress e migliorando l'umore e contribuendo a far diminuire i sintomi di ansia e depressione; abbassa i livelli di pressione sanguigna ed è un'attività aerobica a tutti gli effetti, che aumenta la frequenza cardiaca e attiva i muscoli addominali come in un esercizio di crunch: è lo 'Yoga della risata' che, con i corsi riconosciuti dal Miur e tenuti dall'Istituto italiano di Yoga della Risata con sede a Macerata, arriva nell'area metropolitana Chieti-Pescara con il Club "Sale, amore e risate". "Il nostro fine è far conoscere questa disciplina nell'ambito socio-sanitario, negli ospedali, negli hospice, ma anche a scuola, a bambini, adulti e anziani - spiega Susanna Re Viglietti che, nel suo centro 'Kinga - Terapia del Sale' a San Giovanni Teatino (Chieti), ha aperto il Club - Sono diventata 'Laughter Yoga Leader' seguendo Lara Lucaccioni, che guida l'Istituto Italiano di Yoga della Risata insieme al marito Matteo Ficara, ed è una delle Master Trainer più attive al mondo, punto di riferimento in Italia del medico allopatico indiano Madan Kataria, fondatore del movimento". In breve, si tratta di una pratica di gruppo in cui la risata viene stimolata attraverso veri e propri esercizi fisici.

Dal 1998 esiste la Giornata mondiale della risata, 'World Laughter Day', che si celebra il 7 maggio, creata proprio da Kataria allo scopo di costruire una coscienza globale di fratellanza e amicizia attraverso le risate. Lo Yoga della risata è stato, tra l'altro, tra i protagonisti della 'Milano Beauty Week' nel settembre scorso, insieme a pratiche legate all'igiene, al benessere, alla prevenzione e alla protezione. In Abruzzo ci si può avvicinare alla disciplina anche a Roseto degli Abruzzi (Teramo), con Erika Tori, e a Pescara guidati da Francesco Cianci con la cooperativa "Colmena".

I corsi di formazione come Leader e Teacher di 'Yoga della Risata', spiega ancora Susanna, "sono riconosciuti a livello internazionale dalla 'Laughter Yoga International' e in Italia dal ministero dell'Istruzione e del Merito. Oltre cinquant'anni di letteratura scientifica e l'esperienza recente di medici di base e specialisti, anche in Italia, hanno fatto sì che lo Yoga della Risata venga prescritto per il benessere e la prevenzione.

Ad avvicinarmi alla disciplina è stato un grande dolore. Fin da piccola tanti apprezzavano in me la giocosità e il sorriso; ma le vicissitudini della vita hanno un po' smorzato quel sorriso.

Poi ho compreso che, nonostante tutto, dovevo tornare a ridere.

Così, dopo il corso, ho deciso di aprire il Club chiamandolo 'Sale, Amore e Risate': vi celebreremo i 4 principi della gioia: ridere, giocare, danzare e cantare, all'interno della grotta di sale dove potremo trattare anche problematiche respiratorie".

In India, ricorda Susanna Re Viglietti, lo Yoga della Risata è stato introdotto in molte scuole dove i momenti di inizio e fine delle lezioni sono accompagnati da 15 minuti di risate.

"Anche nei centri per anziani è ritenuto uno strumento valido, fa sapere l'Istituto italiano di Yoga della Risata, per l'impatto positivo che può avere sul sistema circolatorio e su quello respiratorio, su quelli linfatico, immunitario e nervoso.

Poiché, inoltre, può contribuire a regolarizzare la pressione e migliorare l'ossigenazione - riferisce Susanna - può anche portare a una riduzione dei farmaci assunti. E' dimostrato anche che la risata combatte il decadimento cellulare e può aiutare nella prevenzione di malattie degenerative". L'attività del Club è rivolta quindi, oltre che ai singoli, ad aziende, a scuole, centri medici e sanitari, centri sportivi e associazioni.





