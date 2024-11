Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 16 novembre, sarà chiusa la stazione di Ortona, in entrata verso Bari. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Lanciano.



