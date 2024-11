Sindaco L'Aquila, su questione disabili si fa propaganda

(v. 'Disabilità a L'Aquila, le associazioni...' delle 18.26) "La lettera aperta inviata dal coordinamento delle associazioni dei disabili è ingenerosa e fuorviante, forse perché redatta da una 'manina' interessata ad altri obiettivi". Lo scrive il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, in risposta al documento redatto alle associazioni cittadine che organizzano i centri diurni per disabili.

Una lettera firmata dai sodalizi: Abitare Insieme, Associazione Italiana Persone Down, Aism, Aptdh, Comunità XXIV Luglio, Progetto di Vita, Unione Italiana Lotta alla Distrofia muscolare,180 Amici. "Mai nessuna amministrazione come la nostra - incalza il primo cittadino - ha dedicato tanto impegno e tante risorse alle politiche sociali e alla lotta alle disuguaglianze, siano esse di reddito, inclusione o di accessibilità. Lo testimonia l'istituzione della figura del disability manager, l'istituzione di un tavolo di confronto permanente con i rappresentanti delle persone con disabilità e l'incremento della spesa sul settore del welfare comunale, con una media annua che è del 33% superiore a quella del decennio amministrativo precedente".

"Quanto all'oggetto della contestazione - prosegue il messaggio del sindaco - ho sentito personalmente qualche rappresentante delle associazioni firmatarie: in un paio di casi sono state riferite circostanze vaghe ed essenzialmente legate a problemi non meglio precisate con l'Azienda sanitaria locale, in un caso, addirittura, la firma era stata messa all'insaputa del presidente, in un altro caso ci si lamentava di un mancato confronto con l'assessorato al Benessere della persona nonostante un appuntamento già fissato di cui, evidentemente, il consigliere che ha fatto da tramite si è guardato bene di avvisare l'interessato per usare i disabili come 'scudi umani' per fare solo squalificante propaganda politica".

"Detto ciò - conclude Biondi - sarà mia cura incontrare nel più breve tempo possibile, unitamente all'assessore Manuela Tursini e ai tecnici del settore, le associazioni per capire quali sono effettivamente i problemi, visto che mai mi è stata formulata tale richiesta".



