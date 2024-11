L-Foundry, effetto sciopero, fissati tre vertici aziendali

Rientrano in fabbrica i dipendenti dello stabilimento L-Foundry, dopo i nove giorni di sciopero programmati dagli operai e dalle organizzazioni sindacali. L'effetto si è visto questa mattina quando l'azienda ha fissato tre vertici di confronto con i sindacati per approfondire le varie questioni legate al piano industriale.

Dopo il primo summit di oggi, gli altri incontri si terranno il 14 e il 18 novembre, in previsione del vertice in Regione che si svolgerà il 21.

"Abbiamo ottenuto queste convocazioni e continueremo a tenere alta l'attenzione"- afferma Elvira Simona De Sactis della Fiom.

Nella fabbrica marsicana, specializzata nella produzione di memorie volatili e sensori d'immagini, in 134 rischiano il licenziamento a fine anno. Si tratta di interinali e carrellisti che erano stati reclutati con contratto a tempo determinato.

Domani intanto, sull'argomento, si pronuncerà il consiglio comunale di Avezzano, convocato in seduta straordinaria.



