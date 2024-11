Sulmona Film Festival, i premiati della 42/a edizione

Cala il sipario sulla 42/a edizione del Sulmona International Film Festival che si è chiusa con la cerimonia di premiazione al Cinema Pacifico e con la serata al Teatro comunale "Maria Caniglia". Tra i premi principali il Best international short film andato a 'Sheep' di Hadi Bebaeifar (Iran) "per aver catturato sullo schermo il mondo del sogno, del desiderio e del paesaggio tra i suoni dei fuochi in lontananza e una negazione della dimensione religiosa che incrocia l'esplorazione del mondi animale". Ad aggiudicarsi il premio per il Best national short film il cortometraggio di Angela Norelli 'We should all be futurists' premiato dalla giuria "per la capacità di utilizzare stereotipi del cinema del passato per parlare del contemporaneo affrontando tematiche forti e rilevanti con grande serietà, ma senza rinunciare a una spiccata e colta chiave comica". Il corto "Due" di Matteo De Liberato ha vinto il premio come Best Abruzzo short film mentre Anna Manuelli per la sua interpretazione in 'Comunque Bene' (Italia) e Giordano Capparucci per il ruolo interpretato in 'Il Taglio di Jonas' (Italia) sono i due attori premiati. "Un festival che ha ribadito e fortificato la sua vocazione di scoperta dei migliori talenti del cinema internazionale, ponendo in essere una riflessione approfondita sul linguaggio filmico" ha commentato Carlo Liberatore, direttore artistico della manifestazione organizzata dall'associazione Sulmona Cinema, presieduta da Marco Maiorano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA