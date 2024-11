Larino, procuratore 'prima applicazione Legge Nordio in Molise'

"L'Operazione Champagne è il primo caso, nella giurisdizione locale, di applicazione della nuova Legge Nordio, la 114/24, entrata in vigore ad agosto scorso". Lo ha detto il procuratore capo di Larino, Elvira Antonelli, a conclusione della conferenza stampa all'indomani del blitz dei Carabinieri di Larino che ha portato all'arresto di dieci persone con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti.

"La normativa ha cambiato il regime per la richiesta di misure cautelari custodiali - ha spiegato Antonelli - Il Gip convoca gli indagati per l'interrogatorio preventivo di garanzia prima della decisione sulle misure e, nel nostro caso, è stato già eseguito. Le persone si sono avvalse della facoltà di non rispondere. Il Gip ha poi emesso l'ordinanza eseguita ieri. C'è soddisfazione per avere raccolto molti elementi confermati poi da una perquisizione eseguita a carico degli indagati nel corso della quale sono stati rinvenuti beni sottratti ad aziende e ulteriori conferme alla bontà dell'ipotesi accusatoria".

I Carabinieri hanno ritrovato parte della refurtiva sottratta nei negozi e nelle aziende in cinque grossi furti messi a segno.

Sarebbero almeno dieci, però, i colpi accertati dalla Procura Frentana, e le incursioni effettuate potrebbero essere ancora più numerose.

"Importante - ha concluso Antonelli - la denuncia dei furti da parte dei cittadini. Da poco, inoltre, è stato firmato un protocollo d'intesa con il Ministero per l'installazione di telecamere in grado di registrare il passaggio delle auto rubate".



